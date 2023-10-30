Володин рассказал о вступающих в силу законах

В России 30 октября вступает в силу закон, которым вводятся штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. Максимальное наказание составляет 40 тысяч рублей. Об этом сообщается в соцсетях Госдумы.

Помимо этого, законом предусматривается ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, и за уклонение от рассмотрения в установленном порядке таких требований. Максимальный штраф — 300 тысяч рублей.

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«Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, в результате чего покупатель несет лишние расходы», — отметил спикер Госдумы ВячеВячеслав Володин.

С 3 ноября вступит в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства. Обратиться с заявлением о признании банкротом в таком порядке можно будет при сумме задолженности от 25 тысяч до миллиона рублей. Уточняется, что пенсионеры и граждане, чьим единственным доходом является единое пособие на детей, не обладающие имуществом, на которое могут обратить взыскание, смогут воспользоваться процедурой через год после начала принудительного взыскания долга. Остальные смогут сделать это спустя семь лет.

С этого же дня заработает закон о господдержке технологических компаний. Документом закрепляются основные понятия, как «инновационные технологии» и «технологическая компания». Помимо этого, устанавливаются особенности и условия их работы, правила создания и ведения реестра таких организаций. Закон позволит помогать за счет господдержки небольшим высокотехнологичным компаниям, а также внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий.

С 29 ноября вступит в силу закон о безопасности газового оборудования. Подчеркивается, что истекает срок, в течение которого управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны привести свои и уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования. Согласно документу, и внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет отслеживать одна организация — газораспределительная. Такая норма вступила в силу с 1 сентября, напомнил Володин.