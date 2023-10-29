Потомок Екатерины II и князя Потемкина решил поселиться в Крыму
Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги решил стать гражданином России и жить в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.
Мурадов рассказал, что Андрей Калагеорги намерен получить гражданство Российской Федерации и уже выбрал себе место для проживания.
«В его планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным», - сказал Мурадов.
Постпред добавил, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.
В 1783 году Екатерина II подписала манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Руководил Крыма князь Потемкин, удостоенный титула Таврический.
Ранее Андрей Калагеорги в интервью «Россия 1» заявил, что всю жизнь считал себя русским человеком, хотя родился в Америке, жил во Франции и США. Его мать имеет российское гражданство. Сейчас Калагеорги живет в Петербурге. https://youtu.be/btwLJ7dkuu0