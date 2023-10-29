Потомок Екатерины II и князя Потемкина решил поселиться в Крыму

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги решил стать гражданином России и жить в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Мурадов рассказал, что Андрей Калагеорги намерен получить гражданство Российской Федерации и уже выбрал себе место для проживания.

«В его планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным», - сказал Мурадов.

Постпред добавил, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.

В 1783 году Екатерина II подписала манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Руководил Крыма князь Потемкин, удостоенный титула Таврический.