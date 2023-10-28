В Театре имени Вахтангова рассказали о последнем спектакле Пешковой

«Она всю жизнь действительно проработала в Вахтанговском театре, и последняя её премьера была в моём спектакле «Люди как люди». Это горьковская пьеса, и она была очень счастлива, что была занята в этом спектакле», — заявил он в беседе с газетой «Известия».