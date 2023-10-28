В Госдуме посоветовали места для отдыха в ноябрьские праздники

Россиянам в праздничные выходные 4-6 ноября следует посетить города Золотого кольца и Серебряного ожерелья России. Такой совет дал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, пишет «Газета.Ru».

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«Если хочется чуть продлить осенний сезон — рекомендую поездку в Калининград и Калининградскую область. Осенью сюда стоит ехать за особой атмосферой приморских городков и на различные гастрофестивали», — сказал он.

По его словам, за лечебными процедурами и релаксом следует поехать в регион Кавказских Минеральных Вод. Их санатории предлагают свои услуги как с лечением, так и без, благодаря чему пользуются популярностью круглогодично.

«Альтернативный вариант — курорты Северного Кавказа, в частности Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни. Каждый из этих кавказских регионов интересен своей культурой, историей, разнообразием кухни и национальным колоритом», — добавил Тарбаев.

Любителям горнолыжных курортов депутат посоветовал съездить на Дальний Восток, например «Горный воздух» в центре Южно-Сахалинска, термальные источники Курильских островов, вулканы на Камчатке.

Тарбаев признался, что сам на ноябрьские праздники планирует поехать в Бурятию на озеро Байкал.