Мать уехавшего в США актера Бурковского призналась Путину в любви

«Кстати, фотография Меркель и Путина висит у нас в ресторане с того времени. Гордость. Мы даже сохранили то самое меню, которым пользовался Владимир Владимирович. Храним как ценность. До сих пор люди, которые посещают Томск, приходят к нам в ресторан и просят посадить за столик Путина», — отметила она, добавив, что тогда еда в ресторане понравилась даже повару президента.