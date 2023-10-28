"Современник" открыл в Москве памятную доску автору пьесы "Любовь и голуби"

"Вот, Вова, ты прямо под своими окнами, и для тебя как для сибиряка именно в этот день - первый снег в этом году, - сказал Сергей Гармаш. - Здесь 12 комнат, 2 туалета, 2 кухни, 1 ванная. И был у нас чулан - потом Гуркин его убрал и сделал своим кабинетом. Кабинет был - я вам серьезно говорю - приблизительно 3,5 квадратных метра. Это была "вольнописательская". Я там все время шутил с ним. Мы собирались на кухне, открывали окна, Гуркин брал в руки баян и начинал играть… Это была невероятно веселая жизнь, прекрасная наша молодость. Здесь, в этой квартире, он очень много написал. Я вообще считаю, что Гуркин сейчас обретает второе дыхание. Ведь не просто так все любят "Любовь и голуби" - у него было потрясающее чувство юмора".