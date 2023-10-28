"Современник" открыл в Москве памятную доску автору пьесы "Любовь и голуби"
В Москве открыли памятную табличку на стене дома, в котором долгие годы жил и работал Владимир Гуркин - драматург, сценарист, автор легендарной пьесы "Любовь и голуби". Именно в "Современнике" в 1982 году она была поставлена впервые, и именно этот популярный спектакль Валерия Фокина вдохновил Владимира Меньшова снять свой знаменитый одноименный фильм, растащенный сегодня на цитаты.
Мемориальная доска украшает теперь улицу Покровку (если точнее - дом 21-23/25 стр.1), автор композиции - скульптор Александр Свиязов.
Церемонию открыл директор театра "Современник" Юрий Кравец, также на ней присутствовали члены семьи драматурга - вдова Людмила Гуркина и дочь Екатерина Гуркина, ближайшие друзья Владимира Павловича - артисты Сергей Гармаш и Николай Чиндяйкин. Пришли и актеры, принимавшие участие в самой первой постановке пьесы "Любовь и голуби" в "Современнике" - Василий Мищенко и Татьяна Корецкая.
"Вот, Вова, ты прямо под своими окнами, и для тебя как для сибиряка именно в этот день - первый снег в этом году, - сказал Сергей Гармаш. - Здесь 12 комнат, 2 туалета, 2 кухни, 1 ванная. И был у нас чулан - потом Гуркин его убрал и сделал своим кабинетом. Кабинет был - я вам серьезно говорю - приблизительно 3,5 квадратных метра. Это была "вольнописательская". Я там все время шутил с ним. Мы собирались на кухне, открывали окна, Гуркин брал в руки баян и начинал играть… Это была невероятно веселая жизнь, прекрасная наша молодость. Здесь, в этой квартире, он очень много написал. Я вообще считаю, что Гуркин сейчас обретает второе дыхание. Ведь не просто так все любят "Любовь и голуби" - у него было потрясающее чувство юмора".
А Василий Мищенко, исполнивший в самом первом спектакле роль Леньки, вспомнил любопытный и трогательный эпизод:
"Премьеру спектакля "Любовь и голуби" мы играли в Минске. В Москве репетировали и повезли на гастроли. В Доме офицеров играем премьерный спектакль. И вот он заканчивается, и Ленька, то бишь мой герой, говорит: "Папа, давай запущу напоследок голубей!". И в этот момент откуда-то сверху с чердака вдруг вылетели голуби и стали кружить по всему залу. Зрители был в шоке - столько голубей с собой привезти! И потом говорили: "Как же здорово "Современник" придумал! Какой финал - живые голуби!". А они, видимо, просто там грелись или что-то еще… Умирать буду, но этого не забуду!"
Мемориальная доска Владимиру Гуркину установлена за счет частных пожертвований, а также средств, вырученных от дополнительных показов спектаклей театра "Современник".