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На фасаде горсовета Одессы вывеску на русском языке сменили на англоязычную

Табличку с надписью «Одесский городской совет» на здании учреждения сменили на англоязычную, пишет ТАСС. Теперь на нем поместили вывеску Odessa city council.

На фасаде горсовета Одессы вывеску на русском языке сменили на англоязычную
© wikipedia

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что в Одессе нужно ужесточить контроль за соблюдением языкового законодательства из-за наличия на улицах рекламы и информационных табличек на русском языке. Чиновник призвал мэра Геннадия Труханова принять меры и демонтировать такие вывески.

На Украине в 2019 году приняли так называемый языковой закон, понуждающий граждан использовать украинский язык как в жизни, так и на рабочих местах, включая госслужбу, области медицины, науки, образования и СМИ. За несоблюдение правил полагается штраф.

Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языков. Наряду с этим в вузе введен запрет на использование российских источников в научной деятельности. Ректор вуза Владимир Бугров заявил, что не считает нужным изучение русского языка и литературы украинскими школьниками и студентами. Впрочем, он счел допустимым оставить несколько произведений в курсе мировой литературы. При этом Бугров подчеркнул, что изучаться они должны под наблюдением преподавателя-исследователя и обязательно с критической точки зрения.

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