Начальник подмосковной полиции Пауков встретился с остановившим вора пенсионером

Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков встретился с 72-летним Михаилом Макаровым, остановившим вора в Щелкове. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Руководитель подмосковной полиции вручил пенсионеру благодарственное письмо и жидкокристаллический телевизор. Он отметил, что поступок Макарова является примером в том числе для правоохранителей.

— Проявления неравнодушия, отзывчивости, мужества, взаимодействие граждан и правоохранительных органов позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан, — отметил Пауков.

В свою очередь, Макаров отметил, что после задержания вора его стали узнавать и благодарить случайные прохожие. Некоторые жители города даже просят с ним сфотографироваться. При этом пенсионера удивило такое внимание к его поступку.

— Вы знаете, почему не ожидал? Потому что я считаю это нормальным явлением — задержать воришку и считаю, что ничего сверхестественного я не сделал, — подчеркнул Макаров.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во дворе жилого дома в Щелкове. 72-летний Михаил Макаров чинил машину, когда заметил бегущего мужчину и пытавшегося его догнать мальчика. Пенсионер подставил злоумышленнику подножку, после чего уложил его на землю.

В отношении несостоявшегося грабителя возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По информации источника «ВМ», злоумышленник был ранее судим по двум статьям Уголовного кодекса.