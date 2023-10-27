Начальник подмосковной полиции Пауков встретился с остановившим вора пенсионером
Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков встретился с 72-летним Михаилом Макаровым, остановившим вора в Щелкове. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила пресс-служба ведомства.
Руководитель подмосковной полиции вручил пенсионеру благодарственное письмо и жидкокристаллический телевизор. Он отметил, что поступок Макарова является примером в том числе для правоохранителей.
— Проявления неравнодушия, отзывчивости, мужества, взаимодействие граждан и правоохранительных органов позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан, — отметил Пауков.
В свою очередь, Макаров отметил, что после задержания вора его стали узнавать и благодарить случайные прохожие. Некоторые жители города даже просят с ним сфотографироваться. При этом пенсионера удивило такое внимание к его поступку.
— Вы знаете, почему не ожидал? Потому что я считаю это нормальным явлением — задержать воришку и считаю, что ничего сверхестественного я не сделал, — подчеркнул Макаров.
Инцидент, о котором идет речь, произошел во дворе жилого дома в Щелкове. 72-летний Михаил Макаров чинил машину, когда заметил бегущего мужчину и пытавшегося его догнать мальчика. Пенсионер подставил злоумышленнику подножку, после чего уложил его на землю.
В отношении несостоявшегося грабителя возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По информации источника «ВМ», злоумышленник был ранее судим по двум статьям Уголовного кодекса.
В беседе с «ВМ» Макаров отметил, что не испугался остановить злоумышленника. Пенсионер подчеркнул, что не совершил чего-то выдающегося. По его словам, это нормальный поступок «мужика».