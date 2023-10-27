SHOT: Актрису Яну Троянову проверяет ФСБ
Жена режиссёра Василия Сигарева, актриса Яна Троянова ("Ольга") провокационно наговорила в интервью украинским СМИ на несколько проверок.
Активисты потребовали наказать актрису за оскорбление России и русских. За слова о "стране лицемеров, трусов и лжецов" и прочие неприятные сравнения ее потребовали признать иностранным агентом и завести уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Теперь Telegram-каналу SHOT стало известно, что к проверке, кроме Департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста РФ, подключились ФСБ и Росфинмониторинг. В ближайшее время Троянову "ждут серьёзные проверки" и реально возбуждение уголовного дела, утверждает источник.