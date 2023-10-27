Актрису Яну Троянову проверяет ФСБ

Жена режиссёра Василия Сигарева, актриса Яна Троянова ("Ольга") провокационно наговорила в интервью украинским СМИ на несколько проверок.

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Активисты потребовали наказать актрису за оскорбление России и русских. За слова о "стране лицемеров, трусов и лжецов" и прочие неприятные сравнения ее потребовали признать иностранным агентом и завести уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".