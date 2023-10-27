Российских учителей предложили освободить от проверки домашних работ

Учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ. С таким предложением выступил заместитель главы Минцифры России Олег Качанов, передает РИА Новости.

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Качанов отметил, что задания могли бы проверять в автоматическом режиме. Замглавы Минцифры пояснил, что для этого власти планируют внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования.

Как утверждает Качанов, сервис должен предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашнего задания учащихся.

До этого в России предложили поднять зарплату учителям. С такой идеей выступила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что скептически относится к финансовым поощрениям школьников за хорошую успеваемость.