МХТ имени Чехова отметил 125-летний юбилей

26 октября свое 125-летие отпраздновал МХТ имени Чехова. О новом сезоне «Вечерней Москве» рассказал художественный руководитель театра, народный артист Российской Федерации Константин Хабенский.

26 октября в знаменитом здании в Камергерском переулке состоялось главное торжество — «Юбилей юбилеев».

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— Специально к юбилею театра мы подготовили премьеру спектакля «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юрии Поспеловой, — рассказал Константин Хабенский. — Это наше признание в любви тем, кто служил, служит и кто продолжит наше дело после нас. Это пласт истории, взаимоотношений людей с 1901 года и по сегодняшний день. Сюжет расскажет о том, как люди познакомились в Художественном театре и пронесли любовь к нему через всю свою жизнь.

Также к знаменательной дате вышел спектакль «Истории любви», созданный совместно с Юрием Башметом и ансамблем «Солисты Москвы». Центральным элементом музыкально-поэтического вечера стали рассказы о любви Антона Чехова, Ивана Бунина и других классиков.

— В прошлом сезоне был еще один значимый для нас юбилей, — напомнил Хабенский. — 90 лет исполнилось Станиславу Любшину.

Специально к этой дате мы воплотили в жизнь его мечту, спектакль по рассказам Александра Куприна (постановка «Третий звонок, господа». — «Вечерняя Москва»).

О том, что происходит за кулисами одного из главных театров страны, можно узнать, посмотрев спектакль «Занавес», созданный по воспоминаниям женщин — работниц МХТ, не только артисток, но и тех, кто незаметно служит театру, создавая костюмы, декорации и следя за реквизитом.

Цикл спектаклей, посвященных истории Художественного театра, в ноябре продолжит постановка Марины Брусникиной «Мое имя вам ничего не скажет» по опубликованным письмам зрителей, адресованным Станиславскому и Немировичу-Данченко. А писали их много — всем хотелось подсказать, как же лучше устроить молодой театр и помочь режиссерам.

Сейчас уже МХТ — бесспорный авторитет в мире театра и для зрителей, и для коллег, и не нуждается в помощи, но помогает сам — продолжает благотворительный проект «#ТеатрПомогает».

И конечно, всегда надо вовремя позаботиться о преемниках, ввести молодежь и дать им возможность реализовать свой творческий потенциал.

— В этом сезоне мы запланировали уже второе вручение премии Московского Художественного театра для молодых деятелей искусств, — анонсировал Константин Хабенский. — В прошлом сезоне мы сделали среди московских киношкол конкурс короткометражных фильмов «Прилет Чайки: 125 секунд».

Первое место получила Ирина Прохорова, которая сейчас уже заканчивает свой короткометражный фильм «Зверек» по киносценарию Немировича-Данченко с артистами нашего театра — приз победителю.

Следующий конкурс для киношкол будет «Пушкин: 225», посвященный юбилею солнца русской поэзии.

Но вернемся от мечтаний грядущих ко вчерашним торжествам. Стоит отметить их масштаб! В столице продолжаются выставки, посвященные 125-летию МХТ имени Чехова и 80-летию неразрывно связанной с театром Школы-студии МХАТ, отметившей 20 октября 80-летие, в метро курсирует тематический поезд... Символ Художественного театра, множество чаек, встречает москвичей у входа в театр в Камергерском.

— Мы открыли инсталляцию: вывели на улицу сценические зеркальные арки, повесили 125 чаек — они светятся и днем, и ночью, — отметил Хабенский. — Получилось что-то волшебное, воздушное. Я наблюдал: когда люди проходят сквозь эти арки — что-то у них в лице меняется! Кстати, чайки сейчас путешествуют по орбите вместе с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом — они поздравили коллектив театра прямо из космоса.

— Юбилей юбилеем, но мне кажется, что это только повод доделать недоделки, до которых никак не доходили руки, придумать что-то новое, — подвел итоги Константин Хабенский. — Мы делаем это не для того, чтобы отчитаться, а чтобы наша жизнь была интересной, ею мы хотим поделиться со зрителями.

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