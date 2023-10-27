СМИ: сыновья Епифанцева и чиновника повздорили в элитной школе

Telegram-канал SHOT пишет, что у сына актера Владимира Епифанцева завязался конфликт с сыном председателя Российско-Израильского делового совета Ренатом Ягудаевым в московской школе. По данным канала, Ягудаев-младший начал цепляться к подростку после того, как он заступился перед ним за девочку.

По информации SHOT, конфликт между учениками возник в элитной школе имени Мигеля Эрнандеса в Пресненском районе Москвы. Как пишет канал, сын Ягудаева, по словам учащихся и родителей, совершенно не ладит с другими учениками.

SHOT пишет, что Ягудаев-младший постоянно провоцирует драки, в одной из которых разбил ровеснику голову, после чего тот попал в больницу с сотрясением мозга. Канал публикует видео этой стычки, на котором, по данным SHOT, сам Ягудаев-старший поддерживает своего отпрыска, оскорбляя его оппонента.

По словам родителей, как пишет канал, адекватного диалога с чиновником не вышло. Согласно информации SHOT, Ягудаев заявления на всех, с кем дрался его сын-семиклассник, по его данным, таких около 10 человек. Матери ответили главе совета встречным коллективным заявлением и также обратились к главному раввину России Берлу Лазару. Как пишет SHOT, после этого начались массовые походы в полицию, сообщается, что на опрос к правоохранителям уже в том числе ходил и Владимир Епифанцев со своим сыном.

SHOT также пишет, что Ягудаев-младший был отчислен из прошлой школы за драку, и перешел в новую в начале 2022 года. Как отмечает канал, к делу уже подключился и председатель СК РФ Александр Бастрыкин, поручивший доложить ему о ситуации.