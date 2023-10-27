Эксперт рассказал о самых выгодных месяцах для отпуска

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году будут июль, август и сентябрь. При этом планировать отдых нужно заранее, рассказал Сергей Становкин.

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«Работникам с пятидневным графиком выгоднее всего брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году такими месяцами будут июль, август и октябрь», — объяснил он.

Специалист также уточнил, что в январе или мае из-за продолжительных каникул и официальных праздников рабочий день в среднем «дороже». Если пойти отдыхать в эти месяцы, то доход с учетом отпускных будет меньше, чем в остальное время в году.

По словам Становкина, бронирование отеля за три месяца и более позволяет сэкономить на проживании до 30 процентов. В 2024 году для небольшого путешествия можно воспользоваться дополнительными выходными днями, которые будут с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, 9 и 10 мая. При этом он напомнил, что в высокий сезон фиксируется рост цен.

Эксперт предупредил, что при планировании отпуска нужно обязательно учитывать период школьных каникул, так как спрос на путешествия в этот период выше обычного.

Ранее профессор Вадим Виноградов рассказал, что бухгалтерия начисляет отпускные по специальной формуле. Если ее знать, это поможет не только спланировать отпуск, но и проверить, верно ли организация рассчитала выплаты.