Верховный суд РФ напомнил правила, по которым человека признают россиянином

Вопрос, который волнует тысячи граждан, рассмотрел Верховный суд РФ. Речь в деле шла об отказе человеку, раньше проживавшему в одной из бывших республик СССР, в желании получить наше гражданство.

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Всем известно общее правило, если наш соотечественник находился в Российской Федерации с 6 февраля 1992 года, то он имеет право получить гражданство страны. Из этого правила есть исключения, о которых знают далеко не все. Желающему получить российский паспорт надо доказать, что у него нет другого гражданства. Да и сам факт пребывания в России не будет однозначно бесспорным основанием. Спор заметил портал Право.ru.

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Мужчина родился в Казахстане, получил местный паспорт и был зарегистрирован по месту жительства до 1994 года. Но 6 февраля 1992 года, когда вступил в силу Закон "О гражданстве РФ", он находился в Российской Федерации. Этот факт доказывает решение Лаишевского райсуда Республики Татарстан, в котором он фигурировал. Поэтому гражданин решил, что имеет право получить российский паспорт.

ВС: несмотря на факт проживания гражданина в России на конкретную дату, при вынесении решения суды должны учитывать и другие обстоятельства

В итоге человек обратился в МВД по Республике Татарстан, чтобы получить документ, но там ему отказали. В министерстве посчитали, что он не гражданин страны, а значит, ему нельзя выдать паспорт. Мужчина не согласился и отправился в суд. Спор слушал Вахитовский райсуд Казани. Наш герой хотел признать решение МВД незаконным. Но судья посчитал, что полиция права, и гражданина нельзя признать россиянином.

В решении суда сказано: по статье 3 Закона Республики Казахстан он - гражданин Казахстана, поскольку был прописан в этой стране на момент принятия закона. Но наш герой принес в суд ответ Генерального консульства Казахстана, в котором было сказано, что он не гражданин этой страны. Наш суд не посчитал это доказательство убедительным. Суд счел доказательством письмо МВД Казахстана, в котором было написано, что на момент снятия с регистрации в 1994 году мужчина был гражданином соседней страны. То, что в 1992 году, во время вступления в силу Закона о гражданстве, мужчина находился в России, не имеет значения для определения гражданства, решил суд.

С такими выводами согласился ВС Татарстана.Тогда человек написал жалобу в кассационный суд. И там отменили предыдущие решения и обязали МВД повторно рассмотреть заявление.

МВД Татарстана не согласилось и обжаловало это решение в Верховном суде РФ. И там аргументы министерства признали законными*. В высоком суде сказали, что материалами дела доказано, что на момент снятия с регистрации в Казахстане в 1994 году мужчина был гражданином этой страны. Поэтому он не имеет права на российский паспорт.

Напомнили в ВС и о решении на этот счет Конституционного суда, в котором было заявлено: если человек по собственному желанию получил гражданство другой страны, то он не имеет права претендовать на российское гражданство на основании Закона "О гражданстве РФ" . То, что человек получил паспорт в Казахстане, исключает возможность признания его гражданином РФ.

В итоге ВС отменил акт кассационного суда и оставил в силе решения нижестоящих инстанций. ВС сказал: несмотря на установление факта проживания в РФ на конкретную дату, при вынесении решения суды должны учитывать и другие нюансы дела. Это решение говорит о том, что если человек добровольного получил гражданство другой страны, он не может быть признан россиянином. Выход один - отказ от прежнего гражданства.