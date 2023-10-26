48-летняя продюсер «Ёлок» найдена мертвой в Москве

48-летняя Ирина Консенциуш, продюсер, принимавшая участие в создании, в частности, второй части "Ёлок", была найдена мертвой в Москве.

Как сообщает ИА "Регнум", Ирина перестала отвечать на звонки 25 октября. В итоге вчера вечером в квартиру, где жила продюсер, приехала ее 71-летняя мать. Она открыла дверь своим ключом, зашла и в одной из комнат обнаружила труп дочери. О чем немедленно сообщила в полицию.

"В квартире на улице Часовой была констатирована смерть 48-летней женщины", - рассказал источник агентства, добавив, что причину смерти предстоит определить экспертам.

По словам матери Консенциуш, ее дочь не жаловалась на здоровье и не имела хронических заболеваний.