Тепляковым не дали квартиру: как многодетная «семья гениев» живет в однушке

Состоящая из десяти человек семья Тепляковых получила отказ на льготное получение квартиры в Москве и вынуждена проживать в однушке площадью 30 квадратных метров. Что известно об их жизни, почему не выделили новую жилплощадь?

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Как живет семья Тепляковых в однушке

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О Евгении Теплякове и его многодетной семье, где воспитывается восемь детей, стало известно после того, как одна из дочерей мужчины — Алиса — была принята в МГУ в возрасте девяти лет. Из-за большого внимания общественности глава семьи завел личный YouTube канал, где рассказывает особенности их жизни.

На днях Евгений Тепляков заявил, что его семье трудно уживаться на 30 квадратных метрах. Жилищную ситуацию он назвал страшной.

«В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь. <...> Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей», — рассказал он.

Тепляков в начале октября сообщил, что подал документы для постановки семьи на жилищный учет как нуждающейся в улучшении условий.

Почему Тепляковым не дали новую квартиру в Москве

Тепляков накануне сообщил, что получил отказ в предоставлении квартиры. По его словам, трудности появились из-за неверного оформления и сбора необходимых для предоставления льгот документов.

«Нам пришел отказ. На каких основаниях? У Натальи Аркадьевны, у нашей любимой Наташеньки, самой лучшей и замечательной женщины, до которой некоторым хейтершам как до Луны пешком, нет справки о том, что у нее не было квартиры в Чебоксарах в возрасте пяти лет», — поделился глава семьи на YouTube.

По словам Евгения Теплякова, претензии также были насчет непредоставления сведений о личном автомобиле и отсутствия справки о доходах. Однако мужчина утверждает, что он подавал эти документы.

«Будем опять пытаться собирать документы. Если честно, бред — пятилетний ребенок должен доказывать, что у него собственности не было? Пока вот так. Не то чтобы совсем безнадежно», — заявил он.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с NEWS.ru обратила внимание, что в столичном регионе с особым вниманием подходят к вопросу улучшения жилищных условий многодетных семей и, вероятнее всего, после предоставления полного перечня документов ситуация Тепляковых может быть разрешена.

«Это многодетная семья. Москва относится к числу тех территорий, кто больше всего оказывает мер социальной поддержки в защите обеспечения многодетных семей. Предоставляется жилье, в случае если действительно нет желания со стороны семьи скрыть собственные источники решения этой проблемы», — отметила Останина.

На какие деньги живет семья Тепляковых

Тепляков является руководителем частного детского сада, в котором, как он утверждает, воспитывает гениев. По словам мужчины, его зарплата составляет 50 тысяч рублей.

Также семья принимает пожертвования. По словам Евгения Теплякова, последний перевод на карту пришел в размере 14 тысяч рублей.

«Это большие деньги. Хотя, если честно, у нас были ситуации, когда переводили больше, но это было очень давно, и там отдельная история. <...> Купим детям что-нибудь хорошее на эти деньги. Планшет или полпланшета, или два планшета. Посмотрим. Вуз оплатим. Или два», — поделился глава семьи.

В ответ на комментарии пользователей о том, для чего семье переводить деньги, Тепляков заявил, что не против принимать другие меры поддержки.