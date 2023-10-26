Актер из комедии «О чем говорят мужчины» впервые стал отцом

Актер Ростислав Хаит, сыгравший в комедии «О чем говорят мужчины», впервые стал отцом в 52 года, у него родилась дочь. О радостном событии заявила возлюбленная артиста Ольга Рыжкова, пишет «Газета.ру».

Информацией о рождении ребенка продюсер поделилась в соцсетях.

«У нас с малышкой все хорошо, ее зовут Мира», - сообщила подписчикам Рыжкова.

Она также отметила, что ставит «пятерку» за наблюдательность тем, кто ранее спрашивал ее о беременности, и «двойку» за неуместность таких вопросов.

Интернет-пользователи поздравили пару с рождением дочери и пожелали им «счастья в проживании каждого момента».