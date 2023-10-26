Актер из комедии «О чем говорят мужчины» впервые стал отцом
Актер Ростислав Хаит, сыгравший в комедии «О чем говорят мужчины», впервые стал отцом в 52 года, у него родилась дочь. О радостном событии заявила возлюбленная артиста Ольга Рыжкова, пишет «Газета.ру».
Информацией о рождении ребенка продюсер поделилась в соцсетях.
«У нас с малышкой все хорошо, ее зовут Мира», - сообщила подписчикам Рыжкова.
Она также отметила, что ставит «пятерку» за наблюдательность тем, кто ранее спрашивал ее о беременности, и «двойку» за неуместность таких вопросов.
Интернет-пользователи поздравили пару с рождением дочери и пожелали им «счастья в проживании каждого момента».
Актер Роберт де Ниро рассказал о том, что стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который заявил, что у артиста шесть детей.
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