Овсянникову лишили родительских прав

Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова была лишена родительских прав по отношению к своей дочери, с которой она бежала в Европу решением суда. Её бывший муж Игорь Овсянников намерен бороться за возвращение ребенка.

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По данным источника SHOT, развод между Мариной и Игорем Овсянниковым произошел еще до того, как Марина стала известной благодаря своему «перформансу» на Первом канале. У бывшей пары есть двое детей - 12-летняя дочь и 18-летний сын. Сын принял решение жить с отцом и давно не общается с матерью. А дочь Марина Овсянникова увезла с собой в Европу, и их последнее известное местоположение было в Берлине.

В октябре прошлого года суд ограничил родительские права Марины Овсянниковой, решив, что дочь должна проживать с отцом. В августе текущего года бывший муж журналистки подал иск о полном лишении её родительских прав.