Стран с условно безвизовым въездом для россиян станет больше

Во все популярные у россиян страны, куда есть прямые перелеты, сейчас можно въехать без визы или по визе, оформляемой при въезде. Переговоры о введении безвизового периода для туристов на 15 дней сейчас ведутся с Китаем и Индией, рассказали "РГ" представители туриндустрии.

"С Китаем уже функционирует вариант групповых безвизовых перевозок, и он начал реально работать, но ведется речь о том, чтобы освободить до 15 дней туристов от визы, как это сейчас произошло между Китаем и Казахстаном", - говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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Такие же переговоры, по его словам, ведутся также между Россией и Индией. Сначала предполагается запустить групповой безвизовый туризм, а потом и упрощение визового режима.

Процесс упрощения визового режима идет. В этом году в Китае начал работать режим групповых безвизовых поездок, и он набирает популярность, напоминает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"МИД ведет консультации, в этом перечне пять государств, среди которых страны Ближнего Востока, Азии", - говорит он.

Предпосылки для упрощения визового режима с Индией и другими странами есть. Накануне платные визы отменила Шри-Ланка, в результате турпоток из России в эту страну неизбежно вырастет, добавляет Горин.

Со Шри-Ланкой сейчас у нас есть прямое авиасообщение. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Azur Air со своими программами. Также можно добраться туда стыковочными рейсами через ближневосточные страны, такие, как ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар. Причем, транзитный маршрут, зачастую, будет дешевле, отмечает Мурадян.

Перелет без пересадок проходит 8 часов, добавляет исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. По ее словам, средний чек тура в пакете вместе с перелетом, страховкой и проживанием с завтраком сейчас составляет от 250 до 350 тыс. руб. в отеле 3-4 "звезды". Если же покупать отдельно билет, то только перелет прямым рейсом обойдется примерно в 90 тыс. руб.

Как указывает Горин, сейчас Шри-Ланка уже входит в пятерку самых популярных у россиян зарубежных направлений. "Первую позицию занимают сейчас Объединенные Арабские Эмираты, затем идут Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка", - поясняет он. У некоторых туркомпаний в ТОП-5 также входят Мальдивы.

Со всеми этими странами у России есть прямое авиасообщение. И фактически с большинством популярных стран, с которыми у нас сейчас есть прямое авиасообщение, визы выдаются по прилету, или являются некой формальностью как печать в паспорте, отсутствуют вовсе или бесплатны, то есть это квази-безвизовые страны. К ним относится весь Ближний Восток, все острова Индийского океана (Маврикий, Мальдивы, Сейшелы), Куба, Таиланд, Турция, Египет, говорят эксперты.