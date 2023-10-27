В Казанский собор Петербурга доставили ковчег с мощами Георгия Победоносца

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца - небесного покровителя русского воинства - доставили в Санкт-Петербург в рамках Всероссийского молебна о Победе, передает корреспондент ТАСС. Встреча святыни состоялась в Казанском кафедральном соборе, в ней принял участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Святыня путешествует по России по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Петербурге ковчег с мощами великомученика будет находиться до 1 ноября.

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"В восемь часов утра будет открываться каждый день собор, кроме субботы и воскресенья. В субботу и воскресенье, поскольку у нас здесь совершается ранняя литургия, собор будет открываться в 6:30. А закрываться собор будет ежедневно в 23:00", - сказал председатель приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков.

Проход паломников к ковчегу организован со стороны Казанской улицы. В течение всех дней пребывания святыни в храме духовенство Санкт-Петербургской митрополии будет совершать молебны с акафистом великомученику Георгию Победоносцу.

"Весь маршрут рассчитан на 89 регионов Российской Федерации. <…> На данный момент пройдено уже более 100 городов, в общей сложности к мощам Георгия Победоносца приложились более 700 тыс. человек", - рассказал журналистам заместитель руководителя секретариата Всемирного русского народного собора по работе с регионами Юрий Жуков.

После Санкт-Петербурга святыню доставят в Великий Новгород, Тверь и Калининград, затем мощи возвратят в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, в связи с пребыванием в Казанском соборе мощей святого Георгия Победоносца введены временные ограничения в движении транспорта.

"С 00:00 мск 26 октября до 14:00 мск 1 ноября будет запрещена остановка транспортных средств на Казанской улице от Невского проспекта до Казанской площади, на Казанской площади вдоль дома 2 от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова. С 20:00 мск 26 октября до 23:59 мск 1 ноября будет сужена проезжая часть на Казанской площади вдоль дома 2 от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова", - отметили в комитете.

Всероссийский молебен о Победе начался 6 мая в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве.

О святом

Георгий Победоносец - один из известнейших святых христианского мира. Прославлен как великомученик, пострадавший во время Великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане в 303 - 313 годах.