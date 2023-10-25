Юмористу Валерию Пономаренко сделали операцию на сосудах
Российскому юмористу Валерию Пономаренко сделали операцию на сосудах и удалили образовавшиеся в них тромбы.
Об этом он сообщил РИА Новости.
Пономаренко отметил, что изначально врачи планировали делать операцию позже, но «оказалось более срочно».
«Уже сделали (операцию. — RT)», — добавил он.
По словам Пономаренко, он останется в больнице под наблюдением врачей в течение около пяти дней.
В декабре 2022 года брат Валерия, юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет.