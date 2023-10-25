Российскому юмористу Валерию Пономаренко сделали операцию на сосудах и удалили образовавшиеся в них тромбы.

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Об этом он сообщил РИА Новости.

Пономаренко отметил, что изначально врачи планировали делать операцию позже, но «оказалось более срочно».

«Уже сделали (операцию. — RT)», — добавил он.

По словам Пономаренко, он останется в больнице под наблюдением врачей в течение около пяти дней.