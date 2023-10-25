Симоньян раскрыла шокирующую правду о Пугачевой

Симоньян: Пугачева отказывалась признавать захватчиков на Дубровке террористами
Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила о словах, которые артистка Алла Пугачева говорила о теракте на Дубровке 20 лет назад. Она отметила, что Пугачева не считала захватчиков террористами, пока они не начали расстреливать людей.
«Представьте, что у нее в голове, тем более она отказывается признавать террористов террористами пока они не начали расстреливать заложников. То есть пока люди умирают от сердечного приступа, пока дети умирают от ужаса, обретают себе психотравмы на всю жизнь, пока этот ад остается с ними навсегда. Это [террористы] просто люди, которых нужно понять — это просто люди, которые отстаивают свои ценности (по словам Пугачевой — прим. URA.RU)», — сказала Симоньян в эфире своей программы, ссылаясь на высказывания Пугачевой.
Она также припомнила слова артистки о том, что люди не играют спектакли, чтобы выразить протест «непонятной, грязнопахнущей войне, где страдает и чеченская и русская сторона» и уж лучше признать поражение во время теракта, чем продлевать кровавую победу.
Симоньян отметила, что была не знакома с высказываниями Пугачевой 20 лет назад.
«Поразительно, что мы все эти годы, 20 лет прошло, не замечали этого и не понимали на чьи концерты мы ходим, за что деньги отдаем, на чьи деньги они строят свои безвкусные замки где-то там между Новой Ригой и Рублевкой», — заключила журналистка.
После начала СВО Пугачева покинула Россию и перебралась в Израиль. Также она ликвидировала свою компанию в РФ. Однако после обострения палестино-израильского конфликта она уехала из Израиля вместе с детьми, передает «Дни.ру».