Симоньян раскрыла шокирующую правду о Пугачевой

«Представьте, что у нее в голове, тем более она отказывается признавать террористов террористами пока они не начали расстреливать заложников. То есть пока люди умирают от сердечного приступа, пока дети умирают от ужаса, обретают себе психотравмы на всю жизнь, пока этот ад остается с ними навсегда. Это [террористы] просто люди, которых нужно понять — это просто люди, которые отстаивают свои ценности (по словам Пугачевой — прим. URA.RU)», — сказала Симоньян в эфире своей программы, ссылаясь на высказывания Пугачевой.