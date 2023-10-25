В «Аэрофлоте» объяснили ситуацию с семьей комика Соболева

В «Аэрофлоте» объяснили ситуацию с семьёй комика Соболева регламентом
В ситуации, сложившейся с семьёй комика Ильи Соболева на борту рейса «Аэрофлота», компания действовала в соответствии с регламентом.
Так в пресс-службе авиакомпании отреагировали на рассказ Соболева в соцсетях о ситуации с билетами.
По словам комика, семья приобрела билеты экономкласса на рейс Москва — Мальдивы. В аэропорту Соболев повысил класс обслуживания для жены до бизнеса, рассчитывая на то, что супруга с ребёнком полетят в более комфортных условиях. Однако бортпроводники попросили пересадить младенца к отцу, так как он был прикреплён к нему согласно билету.
«Согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании... ребёнок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне», — приводит сообщение «Аэрофлота» РИА Новости.
Отмечается, что уже на борту выяснилось, что семья не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери.
Ранее сообщалось, что жена футболиста Андрея Аршавина угрожала стюардессе судом и четырьмя годами заключения, а также предлагала бортпроводникам взятку в размере 15 тыс. рублей.
В «Аэрофлоте» заявили, что оставляют за собой право предъявить иск супруге экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алисе, которая была снята с борта компании за нарушение правил безопасности.