В «Аэрофлоте» объяснили ситуацию с семьей комика Соболева

В ситуации, сложившейся с семьёй комика Ильи Соболева на борту рейса «Аэрофлота», компания действовала в соответствии с регламентом.

Так в пресс-службе авиакомпании отреагировали на рассказ Соболева в соцсетях о ситуации с билетами.

По словам комика, семья приобрела билеты экономкласса на рейс Москва — Мальдивы. В аэропорту Соболев повысил класс обслуживания для жены до бизнеса, рассчитывая на то, что супруга с ребёнком полетят в более комфортных условиях. Однако бортпроводники попросили пересадить младенца к отцу, так как он был прикреплён к нему согласно билету.

«Согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании... ребёнок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне», — приводит сообщение «Аэрофлота» РИА Новости.

Отмечается, что уже на борту выяснилось, что семья не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери.

Ранее сообщалось, что жена футболиста Андрея Аршавина угрожала стюардессе судом и четырьмя годами заключения, а также предлагала бортпроводникам взятку в размере 15 тыс. рублей.