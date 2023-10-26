Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные федеральной службы, продукцию выявили при помощи системы «Меркурий» в 2022-2023 годах. Лидером по реализации неучтённой икры стало предприятие из Воронежской области «Альфа-Т». Оно не промаркировало 40 тонн структурированной лососёвой икры и 21 тонну мороженой икры горбуши. Товар был направлен в «Дальневосточную компанию», после чего поступил на торговые полки сетевых магазинов. Информации о качестве икры нет.