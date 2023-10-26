Терапевт Королева перечислила признаки дефицита воды в организме
Сухость кожи, волос, усталость и снижение работоспособности могут быть признаком нехватки воды в организме. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
— При недостаточном потреблении воды может быть сухость кожи как результат обезвоживания, сухие волосы и локти, — рассказала она «Москве 24».
Усталость, слабость, вялость и снижение работоспособности могут тоже указывать на недостаток воды в организме человека, добавила медик.
Во избежание обезвоживания специалист порекомендовала в день пить 30 миллилитров воды на килограмм веса.
— То есть взрослый человек должен выпивать примерно 2–2,5 литра жидкости, — уточнила Соломатина.
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