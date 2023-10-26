Терапевт Королева перечислила признаки дефицита воды в организме

Сухость кожи, волос, усталость и снижение работоспособности могут быть признаком нехватки воды в организме. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева .

— При недостаточном потреблении воды может быть сухость кожи как результат обезвоживания, сухие волосы и локти, — рассказала она « Москве 24 ».

Темные круги под глазами не всегда являются признаком недосыпа. Иногда они сигнализируют о внутренних сбоях в организме. О малоизвестных причинах их возникновения «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, если темные круги не связаны с недосыпом, то это может быть признаком целого ряда внутренних проблем.