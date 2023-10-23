СМИ: оперной певице Максаковой грозит до 15 лет тюрьмы

Мария Максакова, оперная певица и экс-депутат Госдумы, может быть приговорена к длительному тюремному заключению в связи с ее скандальным интервью латвийским СМИ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ранее Максакова рассказала латвийским журналистам, что активно общалась с главой ГУР Украины Кириллом Будановым.

Кроме того, в беседе она выразила надежду на то, что Запад поставит Украине дальнобойные ракеты производства США и Германии.