Синоптик заявил об аномально малом количестве снега в азиатской части РФ

В азиатской части России аномально мало снега, им покрыто лишь 80% территории, когда снег уже должен быть везде, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В комментарии «Интерфаксу» Вильфанд сообщил, что около 60% территории России покрыто снегом, южные районы Сибирского федерального округа и самый юг Дальневосточного пока без снега. В азиатской части страны сложилась аномальная ситуация. Там снегом покрыто всего 80% территории, когда, по словам Вильфанда, «в это время снег уже повсеместно должен быть».

Синоптики прогнозируют похолодание на юге европейской части России, температура снизится почти на 10 градусов. По словам Вильфанда, на юге Западной Сибири температура воздуха будет выше нормы. В Новосибирской и Кемеровской областях отклонение достигнет 10 градусов. Температура примерно на 10 градусов выше нормы также ожидается на юге Хабаровского края. Кроме того, в Приморье установятся летние температурные значения от 14 до 19 градусов тепла.