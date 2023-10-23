Умер актер Михаил Тощев

Михаил Тощев, актер театра и кино, певец и автор песен, скончался на 61-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета».

© кадр из фильма "Висяки"

Причина смерти артиста не называется.

Михаил Тощев родился 17 декабря 1962 года в Орехове-Зуеве. В 1989-м выпустился из Московского института культуры и искусства. Дебютировал в кино в 2005 году.

В его активе - участие в 50 кинопроектах. В частности, он сыграл в картинах и сериалах «Побег», «Висяки» (майор Городецкий), «Доктор Тырса», «Зверобой», «Час Волкова», «Дальнобойщики», «Интерны», «След» и «Универ. Новая общага».