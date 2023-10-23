Звезда «Кухни» Бурковский вернулся в Россию из США

Актер театра и кино Андрей Бурковский, который после начала спецоперации на Украине переехал в США с семьей, вернулся в Россию. Об этом сообщает «Утро.ру».

Артист принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор», премьера которого состоится на российском ТВ в 2024 году. Там он сыграл главную роль, исполнив Андрея Павлова — психолога, который манипулирует своими клиентами.

Первая часть триллера с Бурковским, Юлией Пересильд, Ириной Старшенбаум и Дарьей Мороз вышла в апреле 2021 года. Накануне актер признавался, что для него было важным, чтобы проект понравился не только зрителям, но и людям, которые разбираются в психологии и переговорах.