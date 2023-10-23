Олег Тиньков снялся топлес на горе в Греции
Бизнесмен Олег Тиньков опубликовал в Instagram кадры с отдыха в Греции.
На видеоролике Тиньков позировал топлес. Он рассказал, что поднялся на гору Афон.
"Закончили три недели греческих каникул. Наконец-то побывал на горе Афон. Важная для нас земля, православная. Посетил многие острова и места. Четыре года не танцую, но пришлось с друзьями. Жизнь продолжается", - написал бизнесмен в личном блоге.
В октябре сообщалось, что новым хозяином ООО "Ла дача Астрахань", на балансе которого находится построенная бывшим владельцем банка "Тинькофф" Олегом Тиньковым вилла "Волга дача" в населенном пункте Вышка Астраханской области, стало ООО "Птицефабрика "Акашевская".
Птицефабрикой владеет Мария Лисицина, которая, как считается на рынке, является представителем интересов семьи бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В 2000–2010 годах Лисицина занимала различные должности в администрации региона, в 2011–2012 годах входила в совет директоров АО "Сочи-Парк" — компании, которая контролируется семьей Ткачева.