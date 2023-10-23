Олег Тиньков снялся топлес на горе в Греции

"Закончили три недели греческих каникул. Наконец-то побывал на горе Афон. Важная для нас земля, православная. Посетил многие острова и места. Четыре года не танцую, но пришлось с друзьями. Жизнь продолжается", - написал бизнесмен в личном блоге.