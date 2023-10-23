В России определят единое время запрета на шум в многоэтажках

В Госдуму внесут доработанный законопроект, вводящий единый для всех регионов России запрет на шум с 23:00 до 07:00. Об этом рассказали «Известия».

Также законопроект вводит единое время для шумных строительных работ — с 09:00 до 19:00 в будни (перерыв — с 13:00 до 15:00).

Сейчас разные регионы самостоятельно выбирают время запрета на шум в многоквартирных домах. В Москве шуметь запрещено с 23:00 до 07:00 в любой день, а в Московской области — с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 по выходным и праздникам.

Законопроект также предполагает, что жильцы домов будут выбирать ответственного, который сможет составлять акты из-за шума соседей и предавать их в полицию.

Если документ будет принят, штрафы также обновятся. За первое нарушение жильцов будут штрафовать на суммы от 500 до двух тысяч рублей, должностных лиц — на пять-десять тысяч рублей, юрлиц — на 20-50 тысяч рублей. За повторный шум жильцам будут грозить штрафы до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 20 тысяч, юрлицам — до ста тысяч. За систематические нарушения физлиц оштрафуют на сумму до десяти тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч, юрлиц — до полумиллиона рублей.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил указать в Жилищном кодексе количество жалоб в полицию, после которого шумных соседей могут принудительно выселить.

По мнению депутата, принудительное выселение должно грозить после 15 заявлений за год. Чернышов отмечал, что каждый пятый житель России ежедневно страдает от шумных соседей. Главной проблемой депутат назвал нарушения сна, с которыми сталкиваются 30 процентов страдающих соседей.