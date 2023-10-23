Банки выступили против допуска силовиков к базам данных клиентов

Ассоциация банков России (АБР) не поддержала законопроект, который дает силовым структурам право получать прямой доступ к информационным системам банков и их базам с данными клиентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо АБР, которое направлено в Минцифры и председателю комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. Как говорится в обращении ассоциации, данный законопроект "порождает многочисленные правовые коллизии" и противоречит другим законам.

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Принятие этого документа может привести к нарушению конституционных прав россиян из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным, отмечается в письме.

"Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда", - сказано в обращении. Согласно "антиотмывочному" законодательству, банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов.

Непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять сведения о своих сотрудниках без уведомления кредитных организаций, указывает АБР. Банкиры также заявили, что неограниченный и неконтролируемый доступ спецслужб может привести и к рискам для информационной безопасности, поскольку нарушится функционирование баз данных, а информацию могут передать третьим лицам.