Умер блогер Дядя Слава

Блогер Дядя Слава скончался в 56 лет от онкологического заболевания
Умер российский блогер Дядя Слава (Станислав Андреев), ему было 56 лет. О его кончине сообщили в понедельник, 23 октября, в его Telegram-канале.
Блогер скончался в больнице вечером в воскресенье, 22 октября. Последние годы он боролся с онкологией.
— Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца, — говорится в сообщении.
Также автор поста отметил, что Дядя Слава не боялся умереть и до последнего улыбался.
— Улыбка, которая застыла на его лице навсегда, была доброй, искренней и выражала что-то похожее на облегчение, — сказано в посте.
Информации о дате, времени и месте прощания с блогером пока нет.