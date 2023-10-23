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Блогер Дядя Слава скончался в 56 лет от онкологического заболевания

Умер российский блогер Дядя Слава (Станислав Андреев), ему было 56 лет. О его кончине сообщили в понедельник, 23 октября, в его Telegram-канале.

Умер блогер Дядя Слава
© Tatarka FM / YouTube

Блогер скончался в больнице вечером в воскресенье, 22 октября. Последние годы он боролся с онкологией.

— Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца, — говорится в сообщении.

Также автор поста отметил, что Дядя Слава не боялся умереть и до последнего улыбался.

— Улыбка, которая застыла на его лице навсегда, была доброй, искренней и выражала что-то похожее на облегчение, — сказано в посте.

Информации о дате, времени и месте прощания с блогером пока нет.

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