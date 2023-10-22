Участковые должны будут вести беседы с наркоманами и алкоголиками

В МВД предложили наделить участковых новыми обязанными. Теперь уполномоченные полиции должны будут вести профилактические беседы с больными алкоголизмом и наркозависимыми, а так же с освобожденными из мест лишения свободы. Про этом следить за недопущением демонстрации запрещенной символики и всегда выглядеть с иголочки.

Проведение участковым уполномоченным полиции индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, является одной из основных задач, решаемых им при несении службы на обслуживаемом административном участке. Имеющаяся штатная численность участковых позволяет реализовывать весь данный функционал на достаточном уровне, добавили в МВД.

С таким заявлением не согласился зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он рассказал, что в отдельных населенных пунктах участковым приходится преодолевать большие расстояния, чтобы обслужить всю порученную им территорию.

«Нехватка участковых конечно есть. Это в целом, сегодня серьезная проблема, и вопрос не только в штатной численности, вопрос в вакансиях», — подчеркнул парламентарий.