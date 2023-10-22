Никаких действий, направленных на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не предпринимается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора .

Ранее руководитель ведомства Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями школьников сообщал, что модели перехода из 9-го класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и в ближайшем будущем будут меняться. В ведомстве пояснили ТАСС, что это частное мнение главы Рособрнадзора, и пока никаких изменений не планируется.