У магазина Ефремова изъяли пять тысяч пар обуви

«Попросили маркировку и лицензионное соглашение от первообладателей «Адидас» и «Найк». Нам ни одного документа не предоставили, сказали что приедет юрист — и он все покажет. Приехал юрист, никаких доков не показал, начал грубить, мол, вы кто такие, я не буду с вами говорить», — поделился Ижмуков.