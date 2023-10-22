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Вильфанд заявил о наступлении предзимья на европейской части России

Европейскую часть РФ в ближайшие два месяца ожидает переменчивая погода из-за наступления предзимья. Примерно в середине декабря оно сменится синоптической зимой. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Жителей России предупредили о наступлении предзимья на европейской части страны
© РИА Новости

Он указал, что предзимье уже началось, поэтому жителей европейской части России ждет неустойчивая погода — потепления, периоды похолодание, много осадков и облачная погода из-за барических депрессий.

Вильфанд добавил, что в середине декабря обычно наступает зима, и погода стабилизируется — становится менее облачной и более устойчивой.

Предзимье — один из естественных синоптических сезонов. В метеорологии их всего шесть: зима, весна, осень, предзимье, первая и вторая половины лета.

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