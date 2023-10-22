Жителей России предупредили о наступлении предзимья на европейской части страны

Европейскую часть РФ в ближайшие два месяца ожидает переменчивая погода из-за наступления предзимья. Примерно в середине декабря оно сменится синоптической зимой. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Он указал, что предзимье уже началось, поэтому жителей европейской части России ждет неустойчивая погода — потепления, периоды похолодание, много осадков и облачная погода из-за барических депрессий.

Вильфанд добавил, что в середине декабря обычно наступает зима, и погода стабилизируется — становится менее облачной и более устойчивой.