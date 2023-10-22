Российские поселки на Шпицбергене предложили приравнять к субъектам РФ

Генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов во время лекции "Трест "Арктикуголь" сегодня и завтра" выразил мнение о необходимости приравнивания поселков Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене к субъектам Российской Федерации, пишет ТАСС.

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Поселки Баренцбург и Пирамида, не имеют статуса регионов Российской Федерации. Неверов подчеркнул, что их приравнивание к субъектам страны позволило бы получать необходимую господдержку от государства.

Ильдар Неверов добавил, что сейчас действует социально-экономическая программа, которая ориентирована на поддержку регионов, не имеющих официального статуса субъектов РФ, какими сейчас являются российские поселки на Шпицбергене. Неверов подчеркнул, что эта программа является важным инструментом поддержки,а также может помочь приравнять поселки к субъектам РФ.