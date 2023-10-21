Домогарова отстранили от главной роли

У народного артиста России Александра Домогарова возник конфликт с администрацией театра Моссовета. Актера отстранили от роли в спектакле "Тартюф, или Обманщик". В постановке, к слову, у Домогарова ведущая роль. Причиной стало то, что актер принял участие в фестивале российского кино на Кипре без согласования с руководством театра, сообщает MK.RU.

В публикации отмечается, что 29 сентября представители администрации театра потребовали у Домогарова объяснений, почему он отправился на кинофестиваль. Артист вспылил, а закончилось все распоряжением, что Домогаров больше Тартюфа не играет, при подготовке документа в театре сослались на волю самого артиста.

Стоит отметить, что Домогаров в театре Моссовета служит больше 28 лет. В 2021 году у артиста произошел конфликт с худруком театра Евгением Марчелли. В прошлом году появились сообщения, что Домогаров уходит из театра, но затем артист заявил, что все-таки останется в труппе.

Параллельно Домогаров участвует в других проектах. Например, недавно в репертуаре Театра Армии появился спектакль "Маскарад", где главные роли играют Александр Домогаров и Анастасия Стоцкая.

Примечательно, что скандал в театре Моссовета произошел как раз в день премьеры "Маскарада".

Оказалось, что от Домогарова потребовали непременно посетить репетицию "Тартюфа, или Обманщика" при том, что в этом спектакле у Домогарова есть дублер. Артист всех предупредил, что пробудет в театре всего час, чтобы успеть на прогон "Маскарада". Однако после репетиции актера завели в дирекцию запросили объяснений из-за поездки на Кипр.