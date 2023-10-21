Сатановский высказался о своем увольнении с канала Соловьева

Востоковеда Евгения Санатовского уволил Владимир Соловьев после оскорблений в адрес работников МИДа. В России считают, это один из первых подобных эпизодов в публичном пространстве.

Главный редактор канала «Соловьев LIVE» Владимир Соловьев уволил востоковеда Евгения Сатановского со своего канала после оскорбительных высказываний в адрес Министерства иностранных дел России, замглавы МИД Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой. Об этом телеведущий заявил в своем Telegram-канале.

В Сети появилось видео, в котором Сатановский говорит, что Захарова якобы «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — отметил Соловьев.

Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН признал грамотные действия главреда канала «Соловьев LIVE», но и от своей позиции не стал отказываться.

Но сейчас будут скандалы, потому что отношения России и с Израилем и с Арменией сейчас ухудшаются. И многим экспертам Соловьёва не удаётся балансировка - Россия или их этническая идентичность? Вот, Сатановский сорвался. Он не последний», – заявил политолог в своем Telegram-канале 21 октября.