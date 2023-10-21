Кто такой Сатановский, которого уволил Соловьев, зачем он оскорбил Захарову

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Что произошло, что сказал Соловьев

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Евгений Сатановский в беседе с израильским журналистом в прямом эфире оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Также, по его словам, дипломат «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

Через некоторое время Владимир Соловьев опубликовал видео, где заявил, что увольняет политолога и извиняется перед дипломатами.

«Хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ <...> и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания <...> сотрудником нашего канала Евгением Сатановским. <...> Он оскорбил как уважаемых дипломатов, так и МИД. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением», — объяснился журналист.

Телеведущий подчеркнул, что высказывания сотрудника прозвучали не на его канале, а на стороннем — принадлежащем израильскому журналисту.

Какие последствия могут быть для Сатановского

Политолог Сергей Марков заявил, что после негативных высказываний в адрес МИД РФ Сатановский попадет в черный список гостей на канале журналиста Владимира Соловьева.

«Оскорбление нанесено в эфире израильского ТВ. Такой скандал не последний в пуле Соловьева. Дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов там обсуждают, какова должна быть политика великой России. И смех и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это», — возмутился Марков.

Что известно о Евгении Сатановском

Евгений Сатановский родился 15 июня 1959 года в Москве. В 16 лет он стал студентом Института стали и сплавов. Отлично учился, был командиром отряда дружинников (помогал милиции задерживать правонарушителей), успешно занимался карате. После окончания вуза Евгений Сатановский стал работать в Гипромезе.

В начале 1990-х у него возникла идея создать в России Институт изучения Израиля. Позже этот научный центр был переименован в Институт Ближнего Востока, а с 1993 года Сатановский является его бессменным руководителем. В 1996 году он стал членом Российского еврейского конгресса.

С 2019 года — член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Входит в комиссию Общественного совета по военному строительству и научным исследованиям в сфере безопасности.