В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. Об этом говорится в тексте обращения политика к главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает РИА Новости.

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"Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека", — сказано в письме Хамзаева.

Депутат отметил, что эксперты не первый год говорят о такой инициативе и считают ее наиболее действенной мерой по решению острой проблемы ожирения в России.

До этого международная группа ученых из Испании, США и Бразилии выяснила, что некоторые пищевые продукты вызывают привыкание. Сладкое, фастфуд и ультраобработанные продукты могут провоцировать более сильную зависимость, чем алкоголь и сигареты.