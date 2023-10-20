В Рособрнадзоре ответили на вопрос об отмене ЕГЭ по английскому

В Рособрнадзоре заявили, что в России не планируют отменять или менять содержание ЕГЭ и ОГЭ по английскому и другим иностранным языкам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в следующем учебном году в РФ перестанут проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам.

В Рособрнадзор объяснили, что эти ВПР проводились только в седьмых классах и были пятым предметом для таких проверок у семиклассников. Учителям приходилось решать множество организационных вопросов из-за проведения ВПР по иностранным языкам, к примеру, из-за разделения классов на группы по разным языками.

Рособрнадзор назвал отмену таких ВПР «логическим продолжением работы» по сокращению контрольных и проверочных работ в школах — это распоряжение ранее дал президент РФ Владимир Путин.

Музаев подчеркнул, что отказ от ВПР не означает отказа от контрольных работ по иностранному — они по-прежнему будут проводиться, в том числе для выставления школьникам итоговых оценок.

«Отмена Всероссийских проверочных работ по иностранному языку не повлияет на подготовку школьников по предмету», — заверил Музаев.