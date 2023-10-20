Скончался бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова

Как сообщает «Чечня Сегодня» со ссылкой на родственников Каримова, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Альви Каримов родился в в 1955 году в Лениногорске (Татарстан).

Помощником главы администрации и первого президента Чечни Ахмата Кадырова, погибшего при теракте в марте 2004 года, Каримов стал в июне 2000 года. В марте 2009 года его назначили пресс-секретарем Рамзана Кадырова.