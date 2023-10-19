Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров

«Семнадцатого октября, позавчера, это произошло. Похороны в субботу в 11:30», — сказал он.

Захаров родился 5 января 1934 года в деревне Хриплы Фировского района Калининской области. В 1957 году окончил Ленинградский госуниверситет. Затем долгие годы занимал руководящие партийные посты, в том числе с 1986 по 1989 годы он был министром культуры СССР. В отставку он вышел в 1994 году.