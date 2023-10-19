Маск восхитился петербургским метро
Бизнесмен Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, высоко оценил оформление станции «Автово» в метрополитене Санкт-Петербурга.
По данным портала, Маск не приезжал в Петербург. Свое восхищение станцией он выразил в социальных сетях.
Пост про «Автово» появился в аккаунте про мировую культуру, с подписью к фото: «Вот как должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)».
Публикация собрала большое количество комментариев, эмодзи и лайков. Под ней отметился и Илон Маск — он поставил смайлик, означающий стопроцентное согласие со сказанным.
Напомним, что станция «Автово» была открыта в ноябре 1955 года. Она входит в состав Кировско-Выборгской линии и расположена между «Кировским заводом» и «Ленинским проспектом». В 2011 году газета Guardian включила станцию в рейтинг красивейших станций мира.