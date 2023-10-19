Маск восхитился петербургским метро

Бизнесмен Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, высоко оценил оформление станции «Автово» в метрополитене Санкт-Петербурга.

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По данным портала, Маск не приезжал в Петербург. Свое восхищение станцией он выразил в социальных сетях.

Пост про «Автово» появился в аккаунте про мировую культуру, с подписью к фото: «Вот как должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)».

Публикация собрала большое количество комментариев, эмодзи и лайков. Под ней отметился и Илон Маск — он поставил смайлик, означающий стопроцентное согласие со сказанным.