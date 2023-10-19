Геннадия Гладкова похоронили на Ваганьковском кладбище

Советский и российский композитор Геннадий Гладков, который умер 16 октября на 89-м году жизни, похоронен 19 октября на Ваганьковском кладбище. Об этом в беседе с ТАСС сообщил помощник и менеджер композитора Малик Аминов.

"Похоронили", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прощание с композитором и его похороны прошли в узком кругу.

18 октября на сцене "Москонцерт холл" состоялся концерт в память о Гладкове.