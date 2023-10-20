Дмитрий Муратов* обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов, сообщает «Интерфакс».

Муратов в своем иске просит суд исключить его из данного реестра. В пресс-службе «Новой газеты» также подтвердили подачу иска.

Ранее Минюст России внес Муратова в реестр иностранных агентов.

Список иноагентов также пополнился восемью людьми и одной организацией. В их числе обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Оксана Баршева (признана в РФ иностранным агентом), более известная как Ксения Ларина, чеченский историк Майрбек Вачагаев (признан в РФ иностранным агентом) и ведущий информационной службы на канале «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Денис Катаев (признан в РФ иностранным агентом).