Путин ввел штрафы за навязывание россиянам товаров и услуг

За навязывание дополнительных платных услуг и необоснованный отказ рассмотреть жалобу потребителя введут административную ответственность. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Конкретнее, за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату должностных лиц оштрафуют на 2-4 тысячи рублей, а организацию - на 20-40 тысяч рублей.

"Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов", - заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно его объяснению, зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Спикер привел в пример покупку автомобиля в автосалоне - при этом навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией.

"В результате покупатель несет лишние расходы", - сказал Володин.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству ранее Ирина Рукавишникова уточнила, что речь идет не просто о предложении приобрести какие-либо сопутствующие товары, а о случаях, когда продавец предлагает оплатить дополнительные товары или услуги. При этом такое условие является обязательным для покупки основного товара. То же самое касается навязывания дополнительных договоров.

Кстати, за акции штрафовать не будут, это не навязывание, объясняли ранее в Госдуме (проект был подготовлен депутатами от ЛДПР). Один из авторов, депутат данной фракции Иван Сухарев в ходе рассмотрения проект подчеркивал, что навязанное, как правило, стоит дороже, чем аналоги на открытом рынке. По его словам, именно это наряду с другими факторами вызывает рост цен на основные товары, работы и услуги.