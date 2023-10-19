Петербургские «Кресты» уйдут с молотка
Комплекс зданий бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на торги, сообщает ОТР.
В настоящее время идет подготовка к аукциону, в котором примут участие инвесторы, имеющие опыт работы с уникальными архитектурными объектами.
Сообщается также, что на территории «Крестов» планируют создать арт-кластер – соответствующее соглашение подписало правительство города.
«Кресты» были открыты в 1893 году как одиночная тюрьма. Свое название заведение получило по крестообразной форме двух основных корпусов. В том же архитектурном стиле были возведены одиночные тюрьмы в Самаре, Челябинске и некоторых других городах. «Кресты» находились в ведении УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области как «Следственный изолятор № 1». Впоследствии комплекс зданий на Арсенальной набережной функционировал как исправительно-трудовая колония на 200 заключенных, которые занимались ремонтом и хозяйственным обслуживанием «Крестов».
Ранее сообщалось, что в Беларуси заброшенные здания продают за одну базовую величину, которая составляет 32 белорусских, или 800 российских рублей.