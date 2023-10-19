Петербургские «Кресты» уйдут с молотка

«Кресты» были открыты в 1893 году как одиночная тюрьма. Свое название заведение получило по крестообразной форме двух основных корпусов. В том же архитектурном стиле были возведены одиночные тюрьмы в Самаре, Челябинске и некоторых других городах. «Кресты» находились в ведении УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области как «Следственный изолятор № 1». Впоследствии комплекс зданий на Арсенальной набережной функционировал как исправительно-трудовая колония на 200 заключенных, которые занимались ремонтом и хозяйственным обслуживанием «Крестов».